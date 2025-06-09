Сокращенный рабочий день. Кому в России он положен уже сегодня?

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Юрист объяснил, кто может уйти домой с работы пораньше

В России периодически возникают разговоры о введении 4-х дневной рабочей недели. Вместо этого некоторые эксперты предлагают просто сделать короче рабочий день, тем более по российскому законодательству некоторые работники уже имеют полное право на сокращенный рабочий день.

Илья Русяев управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» в интервью для портала NEWS.RU объяснил, что согласно Трудовому законодательству Российской Федерации, право на сокращенный рабочий день, имеют представители таких профессий как медицинские работники и педагоги. Юрист подчеркнул, что сокращенный предпраздничный день зависит не от желания начальства работника, а является обязанностью на законодательном уровне, и нарушение повлечет за собой юридическую ответственность.

Сокращенный рабочий день устанавливается Трудовым кодексом так же для отдельных категорий работников. Уйти домой пораньше могут инвалиды, работники чья профессия связана с опасными и вредными условиями труда. Несовершенные работники тоже входят в этот список.

Русяев добавил, что накануне праздника, рабочий день должен быть сокращен. Причем не имеет никакого значения, если предпраздничный день придется, к примеру, на пятницу. Об этом говорит статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации. Так же по словам юриста, продолжительность рабочего дня должна быть изменена при таких чрезвычайных ситуациях как санитарные угрозы, природные катаклизмы, аварийные ситуации. А при угрозе жизни и здоровью подчиненному, начальник обязан не только сократить, но и вообще приостановить продолжительность рабочего дня.

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В этом году из-за празднования Дня России, выходные дни запланированы с 12 по 15 июня. Таким образом ближайший сокращенный рабочий день приходится на 11 июня.