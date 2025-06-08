Аномалия российского рынка труда, или Почему курьеры несут угрозу национальной безопасности

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Курьеры по-прежнему остаются самыми высокоопачиваемыми работниками в России

Если верить статистике, то итогам первого квартала 2025 года средняя заработная плата выросла на 15% и превысила отметку в 91 тыс. рублей. С одной стороны стоит порадоваться, что россияне стали больше зарабатывать. Однако если подробнее разобраться в ситуации, то мы получим очень тревожные выводы, которые нам серьезно аукнутся в будущем.

По данным исследовательского центра портала SuperJob наблюдается нездоровая ситуация. Уровень оплаты труда для низкоквалифицированных работников значительно выше, чем уровень оплаты труда для специалистов высокой квалификации как с высшим образованием, так и без него. Все это приводит к тому, что люди выбирают работу там где больше платят.

А какая профессия у нас сегодня самая востребованная, и за которую много платят? Это конечно же курьеры! Взял заказ, отвел по указанному адресу и получил зарплату, а может еще и чаевые дают. И особо мозгами думать не надо. Конечно же, у этой профессии есть свои недостатки, приходится крутить педали и в дождь, и в мороз. Складывается уникальная ситуация, когда работать научным сотрудником, или инженером просто не выгодно.

«Медианная зарплата курьеров в настоящее время на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования. К примеру, курьеры в среднем по экономике получают 75 тыс. рублей в месяц при зарплатах в сфере образования на уровне 68 тыс. рублей в месяц», – пояснили аналитики SuperJob.

По факту на данный момент в России наблюдается острый дефицит научных кадров. Количество ученых достигло рекордно низкого уровня. Молодые ученые идут в курьеры, а опытные уезжают за границу. А кто же тогда обеспечит российской экономике научный прорыв? Кто будет создавать новые и передовые технологии? Как показал практика, нам это больше никто не продаст. А свои мозги мы не ценим.

И пока россияне пятую точку берегут и пользуются услугами курьеров, в России умирает наука. Невероятно, но факт…