Lada Iskra потенциально опасна? У новинки АвтоВАЗа выявлены серьезные дефекты

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Тревожные новости стали поступать о состоянии новой ВАЗовской модели

19 апреля с конвейера АвтоВАЗа сошла первая серийная Lada Iskra. Данное событие активно освещалось в российских СМИ. Тольяттинцы связывают с этой моделью большие надежды, и надеются улучшить свои производственные показатели. Однако еще не прошло и месяца, как стали поступать первые сообщения о серьезных дефектах ВАЗовской новинки.

Как сообщает 32cars.ru со ссылкой на паблик Avtograd News, за всей помпезностью данного события пытаются замолчать серьезные проблемы, которыми обладает Lada Iskra. Например, после проведенных 3D-замеров выяснилось, что рама задней подвески и передний подрамник не соответствуют установленным нормативам и находятся в «красной зоне». Выявленные отклонения могут негативно сказаться на безопасности и надежности автомобиля.

На фоне торжественного запуска новой модели, голоса специалистов остаются незамеченными. Многие из них считают, что Lada Iskra выпускать на российские дороги преждевременно. Перед этим наладчикам необходимо устранить все недочеты. Сейчас понятно только одно, что в любом случае АвтоВАЗу предстоит кропотливая работа по доведению этой машины до идеального состояния.

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До этого различные источники писали, что у первых экземпляров Lada Iskra в среднем выявлялось от 15 до 30 дефектов на каждом автомобиле. Наиболее частыми из них являлись некорректная установка спойлеров, неровные кузовные детали, просаженные рамки зеркал и другие. Возможно это не критично, однако такое положение дел недопустимо для модели, которая запущена в серийное производство.