Шаг вперед или очередная афера? АвтоВАЗ начал в Дубае продажи Lada Niva

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В Дубае начались продажи Lada Niva Legend, и это не шутка

Пока российские автовладельцы вовсю критикуют отечественный автопром, и в частности АвтоВАЗ, тольяттинский автозавод тем временем начал продажу своих авто в Дубае. Выглядит немного смешно, тем не менее это истинная правда.

Слухи о начале продаж продукции АвтоВАЗа появились в конце года, и вот теперь есть официальное этому подтверждение. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Автопоток».

Российский автозавод предлагает жителям ОАЭ прикупить себе Lada Niva. Данная модель в одном из дубайских шоурумов стоит 64 000 дирхамов, что по курсу в рублях составляет 1,5 млн. рублей. Главным конкурентом российского авто считается Suzuki Jimny, стоимость которого на 20% выше.

С одной стороны данная новость выглядит как насмешка, однако не все так плохо. Есть ли шанс Lada Niva завоевать симпатию арабских шейхов? Наверное нет, поскольку они люди зажиточные, и могут позволить себе купить более дорогой и качественный автомобиль.

Однако условия в ОАЭ нельзя назвать идеальными. Красиво в этой стране только в Дубае и других больших городах. А во многих местах пески и бездорожье, то есть идеальные условия для Lada Niva. А проходимость у российского внедорожника одна из лучших в мире. И по неподтвержденным данным, пару машин уже нашли своих покупателей.

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Но вот будут ли продажи в больших объемах, это пока сказать трудно. Здесь все будет зависеть от сервисного обслуживания, правильной маркетинговой стратегии, и так далее. В общем необходимо подождать, как пойдут продажи. Спасет ли такой ход АвтоВАЗ от системного кризиса, в котором он находится уже давно? Вот это вряд ли…