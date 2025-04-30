Цены на новые авто в России готовы к обвалу?

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У российских автодилеров скопилось огромное количество нераспроданных авто

На российском авторынке сложилась уникальная ситуация, которая может в любой момент привести к обвалу цен на новые автомобили.

По данным Сергея Целикова, директора «Автостата», которыми он поделился в своем Telegram-канале, у российских автодилеров еще в конце марта этого года, осталось около 500 тыс. непроданных машин. Причем похоже, данная ситуация уже стала системой, так в 2024 году, было произведено 256 тыс. штук, а реализовано 247 тыс. штук.

Далее идет весьма интересная информация – весомая часть оставшихся на складе машин, изготовлены в КНР, это примерно от 300 до 350 тыс. единиц. Почему автомобили именно этого производителя «стоят мертвым грузом» из представленных данных непонятно. А вот модели 2023-2024 года выпуска раскупаются лучше всего. И в продаже есть уже транспорт, выпущенный уже в этом году.

Также приведены весьма любопытная статистика по покупкам автомобилей в нашей стране – транспорт с пробегом покупают чаще чем новый в 5 раз. А если брать данные по столице, то цифра 1 новая машина к 2.6 машинам с пробегом. Цифры из Санкт-Петербурга несколько иные – 1 новая к 2.8 вторичным авто. Это самые высокие показатели соотношения покупок новых автомобилей, к автомобилям с пробегом. А вот, к примеру, на территории республик Северного Кавказа на продажу одного нового авто, приходится девять вторичных автомобилей – и это еще не рекорд. Настоящим «чемпионом» является Дальний Восток с показателем 1 к 29.

Как видим российский авторынок буквально переполнен - предложения значительно превосходит спрос. А новые автомобили на продажу все прибывают на склады. А еще все ждут возвращения в России западных автоконцернов. Тут только один выход – снижать цены. Иначе через пару лет ситуация станет критической. И чем раньше будет это снижение, тем лучше, как для покупателей, так и для продавцов.