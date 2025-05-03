В России меняются правила выдачи кредитов

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Деньги заемщику будут выдаываться не сразу, а с задержкой

В мае 2025 года всех любителей жить в долг ждет ряд неприятных изменений. Получить кредит станет сложнее. Также сюрпризы ждут тех, россиян, кто осуществляет банковские переводы.

С 15 мая в России начинает действовать так называемый «период охлаждения» при выдаче кредитов и займов. По новым правилам деньги по новым кредитам от 50 тыс. до 200 тыс. руб. заемщик получит не сразу, а только через 4 часа после одобрения заявки. Время ожидания по кредитам на сумму от 200 тыс. руб. будет еще дольше, заемщик сможет получить деньги только через 48 часов.

Данная мера направлена, во-первых, для борьбы с мошенниками, которые пытаются различными уловками людей взять кредиты, во-вторых, человеку дается время подумать, чтобы не принимать скоропалительное решение и не влезать в новые долги.

Все заемщики получат письменное уведомление о сроках перечисления средств, а также получат право в течение этого срока отказаться от кредита.

Главным недостатком «периода охлаждения» эксперты называют возникновение проблем для добросовестных заемщиков, которым срочно понадобятся деньги, например для лечения или устранения каких-то бытовых трудностей.

А уже с 30 мая в России изменятся правила банковских переводов свыше 100 тыс. руб. через специальные сервисы при упрощенной идентификации. Теперь без идентификации можно будет отправлять не более 15 тыс. руб. Свыше этой суммы будет необходима подтверждение личности по паспорту и ФИО, однако верхний потолок таких транзакций ограничен суммой 100 тыс. руб. Свыше этой суммы понадобится полная идентификация.

Как банки обманывают россиян с помощью кэшбэка

Однако если у ЦБ появятся подозрения в законности операции, то банки будут вынуждены временно заблокировать клиенту доступ к электронным платежным средствам.