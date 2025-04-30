Как банки обманывают россиян с помощью кэшбэка

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Банки ограничивают выплату кэшбэка до такого уровня, чтобы отдавать клиентам копейки

Сегодня когда рынок банковских услуг достиг своего пика развития, банки вынуждены конкурировать за каждого нового клиента. Одним из способов привлечения является кэшбэк по банковским картам. Банки обещают вернуть своим пользователям весьма приличные суммы с покупок, оплаченных их картами, однако на деле все происходит совершенно наоборот.

С одной стороны банки действуют вполне законно, и никого не обманывают. При этом они прибегают к таким уловкам, что их предложения кэшбэка никого не устраивает.

Во-первых, у каждого банка есть ограниченные категории повышенного кэшбэка от 3 до 5%, Это означает, что кэшбэк не будет начисляться с каждой покупки.

Во-вторых, предлагаемые категории зачастую никому не нужны. Например, такие категории как покупка цветов, билеты на самолет, развлечения, или же салоны красоты. Наверняка, кто-то этими опциями и воспользуется, но это будет ограниченное количество клиентов банка. Большинству людей эти категории не нужны.

А такие категории как продукты, супермаркеты, маркетплейсы, одежда и обувь, чем пользуются практически клиенты любого банка, можно встретить очень редко. Ведь именно в этом случае банкам и придется выплатить своим клиентам приличную сумму кэшбэка. Как говорится ничего личного, это просто бизнес.

При этом банки на комиссии за оплату картами зарабатывают огромные деньги, только государственные учреждения ежегодно за это платят сумму, превышающую 2 трлн. рублей.

Как на это может ответить простой клиент? Можно оформить несколько карт разных банков, и платить только с тех, где будет лучшее предложение по кэшбэку. А если нет, карта может просто лежать без дела.