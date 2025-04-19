Сериал «Богатые тоже плачут» теперь снимут в России

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В России решили снять ремейк легендарного мексиканского сериала

Помните те годы, когда нашу страну накрыла мода на «мыльные оперы»? А все началась почти сорок лет назад, когда 16 октября 1988 года на советских экранах стартовал бразильский сериал «Рабыня Изаура», который для всего остального мира новинкой не был, так его снимали с 1976 по 1977 год. И пошла волна бразильских и мексиканских сериалов в нашу страну…

Одним из популярных у нас сериалов, стала показанная на уже под самый конец существования Советского Союза «мыльная опера» под названием «Богатые тоже плачут». Данная многосерийная мелодрама тоже добралась до нас очень долго – съемки в Мексике были завершены еще в 1979 году. В общем, у наших телезрительниц появилась и новая любовная история для долгих вечеров, и темы для обсуждения на работе с коллегами. А дальше сериалы стали просто с огромной скоростью появляться на наших экранах. То, что раньше было праздником, стало ежедневным зрелищем, просмотр которого уже превратился в рутину. Но, тем не менее «Богатые тоже плачут» оставил свой след на наших экранах…

Стоит заметить, что уже было снято два перезапуска «Богатых» - «Мария из предместья» (1995), «Богатые тоже плачут» бразильская версия вышла в 2005 году. Ну, а в 2022 году на мексиканском телевидении вспомнили про данный сюжет и перезапустили эту любовную историю уже для своих зрителей.

А вот вам и свежая новость, связанная с данным сериалом. Представители телекомпаний России и Мексики работают над тем, чтобы наш зритель увидел старую любимую истории, в новом варианте. Да, скоро стартуют съемки «мыльной оперы» «Богатые тоже плачут», который снимут в России. Самое интересное это то, что пока обговаривается возможность провести съемки российских актеров в Мексике. Хотя не исключается вариант, что часть материала будет отснято и в Москве. Об этом сообщили РИА Новости .

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Первая мысль, которая приходит в голову – а насколько будет интересно смотреть сериал, финал которого ты уже знаешь? Пусть даже и с новыми, отечественными лицами в привычных ролях. Или эта «мыльная опера» снимается для тех, кто в силу своего возраста выход «Богатые тоже плачут» пропустил? Ну, интересно, кого из наших актеров и актрис отправят в Мексику…