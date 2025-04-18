Сериал «Адмирал Кузнецов»: когда большое количество сценаристов вредит качеству

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На экраны вышло долгожданное продолжение сериала про великого российского адмирала

Адмирал Николай Герасимович Кузнецов – Герой Советского Союза, награжденный многими орденами и медалями. На его счету немало удачных боевых операций. Его вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне невозможно отрицать. В честь Кузнецова до сих пор названы улицы во многих городах России. Так что совсем неудивительно, что российские киноделы обратили внимание на личность знаменитого советского адмирала. К слову, сериал канала «Россия 1» стала первой художественной лентой, рассказывающей о жизни и судьбы Кузнецова. Давайте разберемся, что же в итоге вышло у режиссера Сергея Виноградова и семи сценаристов.

Перво-наперво на себя обращает внимание визуальная часть сериала. Снято действительно хорошо. Рядовой зритель не знает (и большинству из них это скорее всего неинтересно) насколько историчны костюмы и форма, представленные в «Адмирале Кузнецове», вся ли военная техника соответствует той эпохе.

Зритель в течении восьми серий следит за жизнью знаменитого советского флотоводца. И как это не печально звучит, но на красивом визуальном ряде, плюсы данного сериала заканчивается.

По «старой доброй традиции», введенной еще Никитой Михалковым, Сталин показан самодуром и истеричкой. И все победы Красной армии на земле и суше происходят вопреки его указаниям – исключительно благодаря «заваливанию трупами». Эта фраза нам настойчиво насаживалась новоиспеченными историками в 90х и как видите никуда она не ушла. И культивируется уже на уровне главных телеканалов страны, причем перед самым празднованием 80-летия Победы.

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У семи нянек-сценаристов оказалось дитя без глаза, то есть в итоге вышел фильм про победу без победы. Советские полководцы вынуждены были по версии сценария воевать на два фронта – и против немецко-фашистских захватчиков, и против собственного руководства. Нужен ли нам такой сериал в канун 9 мая?