«Кракен» - первый российский фильм про гигантского монстра. Что с ним не так?

Источник фото: kinopoisk.ru

На экраны российских кинотеаторв вышла новая приключенческая лента отечественных кинематографистов. Без ляпов не обошлось

Тема древних гигантских чудовищ, которые без всякой жалости уничтожают представителей человеческой расы, появилась благодаря творчеству известного американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. С легкой руки этого автора, огромные монстры начали появляться на большом экране. Достаточно вспомнить Кинг Конга, Годзиллу, Горго, Гамеру, Кловера и это далеко не полный список. Как правило, фильмы на данную тематику вызывают немалый зрительский интерес и по сей день.

Российское кино до недавних пор «не вторгалось» в тему гигантских монстров, ибо жанр весьма недешевый и требует наличие хорошей компьютерной графики. Но, как оказалось, и до этого жанра добрались наши производители кино.

В отечественный широкий прокат вышел фильм «Кракен», который рассказывает о борьбе экипажа современной российской подводной лодки против древнего монстра, который своими многочисленными щупальцами мешает выполнить бравым подводникам их важную миссию.

Режиссером «Кракена» выступил Николай Лебедев, на счету которого кстати, уже есть весьма неплохой фильм ужасов «Змеиный источник» (1997) с Екатериной Гусевой в главной роли. Также в его фильмографии присутствует удачная спортивная драма «Легенда №17» и фильм-катастрофа «Экипаж», также им снята историческая драма «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым. Главную роль в «Кракене» получил Александр Петров («Мажор», «Сто лет тому вперед», «Стрельцов», «Т-34»). Именно под его командованием наша субмарина будет противостоять древнему чудовищу.

Повторюсь, что «фундаментом» фильмов данного жанра является качественная компьютерная графика (эпоха съемки кукол монстров навсегда ушла в прошлое). Как обстоит с этим дело в «Кракене»? Не особо хорошая графика была заметна еще в рекламных роликах фильма, а на большом экране эту прямо-таки бросается в глаза. Большую часть экранного времени, выданного чудовищу, мы наблюдаем скопление щупалец, в которых мелькает глаз – и это все. Причем сделанного это не для напряжения действия, а банально чтобы меньше заморачиваться с компьютерной графикой.

Второй минус «Кракена» — это его сценарий, который написал Алексей Сидоров. Действие на экране происходит с такой натянутой эпичностью, что «в союзе» с плохой графикой почти вызывает смех. Да, сцены, которые призваны пугать смешат. Диалоги вполне стандарты для данного жанра, также, как и персонажи – все это мы видели много раз, правда в более удачных фильмах. К сожалению, первый блин в данном жанре, вышел для отечественного кинотеатра комом, что, впрочем, вполне ожидаемо…