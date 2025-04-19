Проблема не в отсутствии денег. Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко назвал неожиданную проблему рынка недвижимости

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За последние годы российские застройщики переусердствовали со строительством 1-к квартир

По итогам прошлого года количество сделок по покупке жилья на российском рынке рухнуло почти на 40%. Очевидно, что главной причиной стала слишком дорогая ипотека. Однако глава ДОМ.РФ Виталий Мутко неожиданно назвал еще одну причину кризисных явлений на российском рынке недвижимости.

По мнению чиновника главной причиной кризиса служит структурный перекос.

«Нам нужно структуру жилья строить другую. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади. Люди не покупают не потому, что нет денег, а потому, что 60% — однокомнатные квартиры»,— сказал господин Мутко на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

На сегодняшний день самый низкий показатель по обеспеченности жильем в России именно у многодетных семей.

На первый взгляд заявление Мутко вызывает недоумение и улыбку. Смешно слышать мнение, что люди перестали покупать недвижимость, не потому, что у них недостаточно средств, учитывая тот факт, что более половины сделок заключалось за счет ипотеки. Но, с другой стороны у людей на депозитах лежит почти 60 трлн. рублей. Значит деньги все же есть?

А вот проблема с преобладанием однокомнатных квартир, это серьезно. Застройщики и начали их активно строить по причине отсутствия денег у населения на большие квартиры. А еще большая часть россиян покупает такое жилье в инвестиционных целях, а также для того, чтобы сдавать. Речи о демографии как таковой застройщики никогда не думали.

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О том, чтобы возрождать деревню и строить собственные дома вообще речи не идет. Вот такой интересный каламбур. А кто прав или виноват в этой ситуации, пусть каждый ответит самостоятельно…