Аномалия российского рынка недвижимости. Экономист Алексей Зубец объяснил истинную причину высоких цен на жилье

Источник фото: скриншот видео

По мнению эксперта российский рынок недвижимости монополизирован, что и позволяет держать цены вопреки здравому смыслу

Наверняка многие из учебников знают принцип ценообразования благодаря соотношению спроса и предложения. Сегодня на российском рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация, когда платежеспособный спрос рухнул, но цены на недвижимость не падают. Своим видением ситуации и почему так происходить поделился российский учёный, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Выступая в эфире радиостанции “ Говорит Москва ” эксперт сказал, что причиной высоких цен на недвижимость в России является картельный сговор застройщиков. Квартир на вторичном рынке становится меньше.

Зубец призвал россиян не ждать снижения цен на недвижимость в результате кризиса, поскольку этого явления у нас просто нет. Кризис, когда жилье отдают даром. Но на рынке нет предложений по низким ценам.

«Застройщики, строительные компании сейчас занимаются тем, что поддерживают искусственным образом цены на высоком уровне. Они не хотят снижать цены. Соответственно, они будут даже показывать некий рост цен. Понятно, что это не рыночный рост, но под него подтягивается недвижимость вторичная. И количество вторичной недвижимости на рынке резко сокращается. Сейчас её на рынке стало гораздо меньше, чем несколько месяцев назад. В основном цены растут из-за монополистического картельного сговора среди строительных компаний, которые не хотят снижать цены».

От себя мы хотели бы добавить, что в данном сговоре также активно участвуют банки, на балансе которых находятся миллионы квадратных метров ипотечного жилья. И в случае падения цен, финансовые компании понесут серьезные потери, многие их них просто обанкротятся.

С другой стороны заявление, которое сделал Алексей Зубец, в любой стране стало бы предметом расследования компетентных органов. Однако рассчитывать на это в России просто бессмысленно. Увы, квартирный вопрос для россиян еще долгое время будет очень острым.