Необычная профессия: в Москве появилась услуга психолога для кастрированных котов

Источник фото: globallookpress.com

В Москве появился психолог для кошек. Предложение есть, интересно будет ли на эту услугу спрос

Помните шутки, которые появились у нас во времена «лихих девяностых», на тему того, что питомцы небедных людей живут лучше, чем большинство тогдашнего населения России? И дни рождения собачки отмечают в ресторанах, и у котиков есть целый штат прислуги вплоть до персонального массажиста.

Годы идут, наша жизнь меняется, но как известна история циклична. И вот она новая модная услуга для состоятельных дам и господ, а вернее для их котов. Итак, для котов, которые прошли кастрацию, предлагается срочная психологическая помощь.

К примеру, некая дама, которая себя называет в объявление дипломированным специалистом по психологии и сексологии, за скромный гонорар в 10 тыс. рублей в час обещает восстановить душевное состояние вашего стерилизованного питомца. Отсюда сразу же возникает вопрос – а она по заявленному диплому сексолог и психолог для котов, или все же для людей? Это, как принято говорить, две большие разницы. Но, давайте вернемся к целительным психологическим сеансам для грустных котиков.

Сеанс с указанной ценой предлагается провести в … онлайн-режиме. А почему не по телефону или по SMS? Все это очень похоже на «развод» излишне доверчивых, но весьма состоятельных хозяев и хозяек котов. Есть конечно же, и «традиционный прием у психолога», но такой выезд специалиста по кошачьим душам, обойдется уже в 15 тыс. рублей в час. За такие деньги, к слову, можно получить несколько сеансов у психолога для людей.

Интересно, много ли у данной специалистки клиентов, и не является ли услуга «кошачий онлайн-психолог» мошенничеством согласно законодательству нашей страны?