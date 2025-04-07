«Москвич-3» показал пример АвтоВАЗу, как нужно действовать в кризисной ситуации

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Москвич 3 стал лидером по снижению стоимости

У российских автолюбителей наметился небольшой праздник. Впервые за долгое время наметилось падение цен на новые автомобили. А одним из лидеров в этом плане стал «Москвич-3».

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ресурс «Авито Авто», средняя цена на авто этой марки в России снизилась 18,4%, и теперь ее можно купить за 1,8 млн. рублей. На втором месте по этому показателю оказался Chery Tiggo 4 Pro, цены на который снизились на 13,8%, и замыкает тройку лидеров Lada Largus, подешевевшая на 12,4%.

«Москвич» вынужденно реагирует на кризис на российском авторынке. Объемы продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом рухнули более чем на 20%. Автопроизводители вынуждены снижать цены, чтобы хоть как-то поддержать спрос.

Также наблюдается падение цен и на вторичном рынке. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Здесь лидерами по снижению стоимости являются корейские бренды Hyundai и Kia, которые подешевели на 8% и 7,1% от стоимости соответственно.

В отличие от АвтоВАЗ, руководство которого отказывается от снижения цен на свою продукцию, «Москвич» показывает более гибкую ценовую политику, и готов бороться за покупателя.

Также за последние пару месяцев многие россияне отложили покупку нового авто, в надежде на снятие санкций и возвращение в Россию западных автоконцернов. А благодарить за падение продаж нужно именно АвтоВАЗ, который лоббировал увеличение утильсбора. Но самое интересное, что данный маневр тольяттинскому автозаводу тоже не помог. На предприятии идет сокращение производства, и в СМИ появилась информация, что в мае завод уйдет на вынужденные каникулы.

Как АвтоВАЗ попал в собственную ловушку, которую готовил для конкурентов

В любом случае для тех автолюбителей, у которых есть собственные средства, прикупить авто по более низкой цене будет подарком за терпение…