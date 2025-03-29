«Снизить не разрешат»: Михаил Хазин объяснил, почему рубль укрепился, а цены в России продолжают расти

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Почему доллар падает, а цены растут. Михаил Хазин подробно рассказал специфику российской инфляции

С начала года российский рубль значительно укрепился по отношению ко всем мировым валютам. Однако цены в магазинах не снижаются, а даже наоборот, продолжают расти. Почему происходит такая “аномалия” объяснил экономист Михаил Хазин.

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», эксперт иронично заметил, что снижение цен в России в первую очередь коснулось богатых слоев населения, а бедные наоборот, стали платить больше.

Хазин считает, что все предпринимаемые действия ЦБ по сдерживанию инфляции неэффективны. Если сравнить цены в российских магазинах, то они пошли вниз только в ЦУМе в категории элитных товаров. При этом для бедных и среднего класса инфляция составляет 15-20%. Происходить это потому, что российские производители стоимость подорожавших кредитов переносят на кошельки простых потребителей. Повышение ключевой ставки, как это не смешно, только разгоняет цены вверх.

Также свою роль в росте цен играют другие регулирующие органы. Хазин отметил, что налоговая в России вообще не заинтересована в снижении цен, поскольку тогда предприниматели будут платить меньше налогов, а это сорвет все их планы по собираемости платежей в бюджет. А про антимонопольные службы вообще говорить смешно, создается такое ощущение, что их у нас просто нет.

«У нас так устроена жизнь, что, когда есть хотя бы минимальный повод для поднятия цен, он используется. А когда есть даже серьезный повод для снижения цен, его почему-то никто не использует. Есть еще целая куча дополнительных тонкостей. Например, налоговая очень нервно относится, когда производители снижают отпускные цены – мол, вы собираетесь платить меньше налогов? У нас же инфляция в стране, поэтому будьте любезны платить прежние суммы, про укрепление рубля ничего не знаем», - объяснил Хазин.

В принципе позиция эксперта почти схожа с нашей. Мы уже писали на эту тему, почему рядовые россияне не заметят дефляции, если она у нас будет.

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В качестве эффективного способа снижения цен Хазин предлагает запустить в стране внутренние биржи для товаров и ресурсов, которые производятся и добываются внутри России.