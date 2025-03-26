Россию пугают дефляцией. Какие товары могут подешеветь и насколько

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В России начались разговоры о возможной дефляции. Мы разобрали ситуацию, и сделали свои выводы насколько данный сценарий реалистичен для российской экономики

Согласно последней статистике ЦБ, инфляция в стране стабилизировалась, и остановилась на уровне 10,2%. Некоторые экономисты уже стали делать прогнозы, что уже скоро ситуация может резко измениться, и в России начнется дефляция, то есть снижение цен на услуги и товары. Явление для нашей страны довольно редкое, но иногда оно случается. Парадокс заключается в том, что если простым людям это выгодно, то для правительства это катастрофа.

Снижение цен для покупателя, это экономия денежных средств, а снижение цен для властей, это уменьшение налоговых поступлений. Но не все так просто в российской экономике.

В свете нормализации отношений между Россией и США, и разговоров о снятии санкций, все это может привести к тому, что исчезнут многочисленные преграды для иностранных товаров, из-за которых значительно выросли издержки. И по каким-то позициям россияне реально смогут увидеть снижение цен.

Совершенно иная ситуация складывается с продовольствием. Многие отечественные производители в первую очередь зависят от роста цен на услуги ЖКХ, и роста стоимости бензина. Как мы знаем, по этим двум пунктам надеяться на снижение цен не приходится, наоборот, каждый год все это будет только дорожать. Плюс проблемы на рынке труда, конкуренция за рабочую силу заставляет работодателей повышать зарплату, что также играет только на повышение конечной цены для потребителей. Отсюда можно сделать вывод, что на продовольствие, и другие товары российского производства мы вряд ли увидим снижение цен.

Вот и получается интересная ситуация, что товары длительного пользования, к которым относится практически вся бытовая техника и электроника могут подешеветь, а товары повседневного пользования, такие как продовольствие и одежда нет. Но если товары длительного пользования люди покупают с периодичностью один раз в пять и более лет, то продукты питания приходится покупать каждый день. Дефляция в России теоретически возможна, но вряд ли наши люди ее заметят на своих кошельках…