Общество

Умер ведущий легендарной передачи «До 16 и старше» Алексей Веселкин

Опубликовано
актеры шоу-бизнес

Источник фото: globallookpress.com

Не стало известного российского теле и радиоведущего Алексея Веселкина

Печальную новость сообщили российские СМИ. Сегодня стало известно, что на 64 году жизни умер известный телеведущий Алексей Весёлкин. 

Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стала онкология, врачи поставили ему диагноз рак крови. 

Тело телеведущего обнаружила его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Приехавшие на вызов медики только констатировали его смерть. 

Старшему поколению Алексей Веселкин запомнился как ведущий популярного шоу времен перестройки «До 16 и старше». Также шоумен вел популярные передачи на российском телевидении «Детский час», «Царь горы» и многие другие. Он снимался в кино, в частности играл в сериале «Не родись красивой».

По словам блогера Стиллавина, Алексей до последнего момента верил, что сможет справиться с этим недугом, он строил планы на будущее, он хотел и далее работать на радио. Но к сожалению ему не хватило сил. 

Алексей Весёлкин — заслуженный артист России.

Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким покойного.

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