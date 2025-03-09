“Это не я уехала из России, а Россия уехала от меня”: Пугачева сжигает последние мосты
Источник фото: globallookpress.com
Алла Пугачева не вернется в Россию
На фоне потепления отношений в российско-американских отношениях, появились слухи, что некоторые звездные релоканты могут вернуться на родину. В числе первых звучали имена Пугачевой и Галкина (признан в России иноагентом). Однако последний скандал, который случился с Примадонной, показал, что информация о возможном возвращении не имеет под собой почвы.
Журналистам
“Вы тупые и нахальные,” - чуть не кричала «примадонна» в адрес журналиста.
При этом она попыталась вырвать микрофон и закрыла камеру рукой.
“Я ненавижу таких людей. Это не я уехала из России, а Россия уехала от меня... Мне некуда возвращаться,” - не унималась Алла Борисовна.
Мы не оправдываем журналистов НТВ. Возможно не стоит лезть в душу пожилой женщине, которая живет где хочет и как хочет, но и Алле Борисовне себя так вести тоже некрасиво.
Но главный итог данной перепалки заключается в том, что Пугачева фактически сожгла все мосты. Если вспомнить скандал, когда она уезжала из России, и назвала всех россиян “холопами и рабами”, то нынешняя перепалка четко укладывается в эту логику. Эти слова полностью подтверждают ее истинное отношение к своей стране и людям, которые в ней проживают.
Но и на чужбине звезда российской эстрады никому не нужна, это стало известно после скандала в израильском кафе, когда местная публика не признала звезду. В любом случае каждый сам выбирает дорогу.