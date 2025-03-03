«Просто скелет»: сильно похудевший Киркоров напугал своих поклонников

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Филипп Киркоров сильно исхудал, чем вызвал вызвал очередные сплетни про свое здоровье

Надо признать тот факт, что Филипп Киркоров умеет удивлять публику. Он много раз попадал в различные скандалы, выходил на публику в странных нарядах. Но последнее появление поп-короля на публике реально заставило вздрогнуть многих его поклонников.

На очередном светском мероприятии Киркоров появился в компании со светской львицей Викторией Шеляговой. Певец был одет в спортивку, футболку гербом России, а также белую шапку ушанку с кокардой в виде двуглавого орла. Образ советского времени дополнял ремень с массивной бляхой по образцу элемента военной формы.

Но больше всего в глаза публике бросилась худоба Киркорова. Был видно, что артист сильно похудел, что не был похож на себя самого прежнего. Появились версии, что у Филиппа появились серьезные проблемы со здоровьем.

Поклонники сразу стали выдвигать различные версии. Одни заподозрили , что Киркоров решил следовать модному сегодня тренду на снижение веса, и на этом фоне сильно переусердствовал с популярным препаратом для похудения.

«Ему не идет худоба. Очень болезненно выглядит», - отмечает Ирина. «А бицухи синтольные остались? Без одежды он, наверно, вообще необычно выглядит», - отмечают пользователи. «Когда похудевших сравнивают с черепашкой, которую вынули из панциря, похоже, имеют в виду именно это», - пишут в Сети. «Как же сильно с уходом веса меняется внешность. Он лет на 10 моложе выглядеть стал. И у нас сейчас все звезды на препаратах худеют, Кожевникова, Ангарская, Пермякова и прочие», - пишет Екатерина.

Возможно поводов для беспокойства нет. Киркоров уже не первый раз в своей жизни резко теряет вес, и тем самым провоцирует слухи о состоянии своего здоровья. Последний такой случай был в 2023 году, когда многие российские СМИ писали, что у артиста могли откачать пару лишних килограммов жира. Также известно, что Киркоров активно сотрудничает со скандально известным хирургом Хайдаровым, который помогает ему отлично выглядеть. Сам певец все это называет сплетнями и домыслами, и уверяет публику, что активно занимается спортом под руководством персонального тренера.

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Чем бы артист не тешился, лишь бы со здоровьем было все хорошо!