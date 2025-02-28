Решили переплюнуть Пересильд? Известная американская певица полетит в космос

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Компани Blue Origin объявила о полете в космос очень необычного «звездного» экипажа

В октябре 2021 года в российской космонавтике произошло весьма примечательное событие. Впервые в космос полетела профессиональная актриса Юлия Пересильд, где были сняты кадры, которые потом вошли в “Вызов”. По этому поводу в России было много споров, а стоило ли тратить столько денег, не проще ли было снять в каком-нибудь павильоне и так далее. Однако этот трюк сегодня решили повторить американцы!

Как стало известно в США впервые в истории мировой космонавтики будет запущен полностью женский экипаж, а одним из его членов будет известная певица Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Хадсон). Эту информацию официально подтверждена на сайте компании Blue Origin , которая и будет осуществлять данный запуск.

«Компания Blue Origin объявила о полете шести человек на миссии NS-31. В команду входят Аиша Боуи, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию», — написали на сайте компании.

Если две участницы полета Аиша Боу и Аманда Нгуен являются учеными в области аэрокосмонавтики и имеют опыт сотрудничества с NASA, то другие члены экипажа к космосу не имеют никакого отношения. Лорен Санчес является невестой владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса, Гейл Кинг - известная телеведущая на популярном канале CBS, а компанию им все также составит кинопродюсер и светская львица из Нью-Йорка Керианн Флинн.

Очевидно, что данный полет осуществляется исключительно в рекламных целях, и для поднятия престижа США на международной арене. Известно, что Кэти Перри не только популярная певица в Америке, но и по совместительству является послом доброй воли ООН. Наверняка она там споет новую песню, которая потом обязательно возглавит самый престижный хит-парад. А компания Blue Origin сделает себе крутую рекламу, после чего, возможно, получит еще несколько коммерческих заказов.

Но в любом случае, первыми подобный трюк сделали наши специалисты. Кстати благодаря этому фильм “Вызов” также собрал неплохую кассу. В любом случае ждем полета в космос Кэти Перри, все равно это должно быть интересно…