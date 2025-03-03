Лолита Милявская возвращается на шоу «Суперстар»

Источник фото: globallookpress.com

Поклонники Лолиты Милявской смогут ее снова увидеть в шоу «Суперстар» в составе жюри

После скандально известной “голой вечеринки” в жизни Лолиты Милявской наступила настоящая черная полоса. Массовые отмены концертов омрачили карьеру певицы. Но, возможно, скоро этот период может закончиться. Стало известно, что певица возвращается на телевидение.

Как стало известно изданию URA.RU, уже очень скоро Лолита Милявская вернется в шоу “Суперстар”, бессменной ведущей которого она была на протяжении нескольких лет. Передача уже отснята и выйдет в ближайшую субботу. Она займет место Наташи Королевой.

Нет, Лолита не займет место ведущей, она займет место Королевой в жюри, рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

«Лолита займет теперь место Наташи Королевой, — рассказали URA.RU знающие источники. — Певица станет одним из членов жюри. И сидеть она будет на том самом кресле, на котором долгое время сидела Наташа — рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым».

И хоть НТВ и Королева уверяли, что не отказывались от услуг Милявской. А певица сама приняла такое решение, якобы из-за плотного гастрольного графика, сейчас стало очевидно, что это не так.

По имеющейся информации Лолита на съемках пребывала в отличном настроении, много шутила, и очень внимательно следила за выступлением своих звездных коллег. Практически все участники получили от нее высшие оценки.

Однако речи о том, чтобы она заняла место в жюри на постоянной основе пока не идет, хотя исключать такой вариант полностью нельзя. Из-за срыва гастролей, у нее теперь очень много свободного времени.

В России снимут кино про певицу Максим

Стоит признать, что именно Лолита была одной из лучших ведущих “Суперстар”, однако участие в “голой вечеринке” все перевернуло на 180 градусов. Многие участники этого мероприятия давно уже прощены и во всю участвуют в концертах, и снимаются на телевидении. Тот же Киркоров практически не пропадает с телеэкранов. В одной из своих публикаций Милявская назвала его предателем, но потом они эту ссору замяли. Не кажется ли вам друзья, что как-то Лолитой поступили несправедливо?