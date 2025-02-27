В России снимут кино про певицу Максим

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Певица Максим анонсироала съемку сериала про саму себя

Похоже, что мода в отечественной киноиндустрии на экранизации биографий (байопиков) отечественных исполнителей песен набирает популярность. Смотрите сами, героями художественных фильмов и сериалов стали такие музыкальные коллективы и певцы – «Ласковый май», «Король и шут», «Руки вверх», «Комбинация», Михаил Круг, Валерия, Любовь Орлова, Муслим Магомаев, Федор Шаляпин и это еще далеко не полный список. И вот этот самый список, будет вскоре дополнен…

«Комсомольская правда» рассказала, что популярная российская певица MaкSим (настоящее имя - Марина Абросимова) поделилась информацией что примет участие в работе над фильмом о самой себе. Это будет художественная биографическая лента. У будущего фильма пока еще нет названия, либо певица в интервью его не озвучила по какой-то причине.

MaкSим поделилась с читателями информацией, что в этой ленте будут показаны «эмоциональные моменты», о которых певица раньше не рассказывала широкой публике.

Так же в интервью Марина сказала, что начала работать над своей книгой, уже второй по счету. А первая под названием «Это же я…» вышла почти десятилетие назад – в 2016 году.

Недавно певица снова начала давать концерты – она посетила Краснодар, Бишкек, Ташкент, Екатеринбург, Оренбург, Новороссийск, Воронеж.

Напомним, что свой первый альбом под названием «Трудный возраст» вышел еще в 2006 году. Так что у певицы скоро будет юбилей – двадцать лет на сцене.

Будет ли это кинофильм или телефильм, и кто режиссер и сценарист данного проекта, а также когда стартуют съемки певица пока не рассказала…