Россиян предупредили об изменении порядка выхода на пенсию с 2026 года

Источник фото: loballookpress.com

Выход на песию станет проще, не нужно будет собирать большое количество бумажек

В 2025 году в России сложилась уникальная ситуация. Благодаря пенсионной реформе в стране не появится ни одного нового пенсионера по старости. Ситуация изменится только в 2026 году, кстати и порядок выхода на пенсию также претерпит свои изменения.

Начиная со следующего года все россияне смогут выходить на пенсию без написания заявления. Все будет происходить в автоматическом режиме, об этом в интервью РИА Новости сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«С 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке», — отметила она.

Подобным образом в россии уже начисляются страховые и социальные пенсии по потере кормильца, и пенсии по инвалидности. Поэтому изменение порядка выхода на пенсию по старости стало логическим продолжением внедрения в нашу жизнь цифровых технологий.

Епифанова уточнила, что Социальный фонд будет заранее уведомлять будущего пенсионера о состоянии его лицевого счета, о размере начисленной пенсии, а также возможности получить повышенный коэффициент, в случае отсрочки пенсионных выплат.

В 2026 году право выхода на пенсию по старости получат мужчины, достигшие 64-летнего возраста, и женщины, достигшие 59-летнего возраста. Для этого им необходимо будет иметь трудовой стаж 15 лет, и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнила сенатор.

Избавьтесь от этих двух привычек. Они сделают вас нищими в старости

Цифровые технологии это конечно же очень удобно, главное чтобы размер пенсии правильно подсчитать, и желательно побольше…