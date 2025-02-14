Избавьтесь от этих двух привычек. Они сделают вас нищими в старости
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Несколько простых правил позволит вам накопить к пенсии необходимую сумму денег для жизни
Когда речь заходит о пенсии, то многие люди любят говорить, что до нее еще надо дожить. Как это ни странно, большинству людей все же дожить до этого момента удается, а потом начинаются страдания о маленькой пенсии. Однако если к этому событию готовится смолоду, то ситуация может быть совершенно иной. Иногда просто достаточно отказаться от некоторых привычек.
Во-первых, необходимо раз и навсегда отказаться от получения зарплаты в конверте. Отсутствие обязательных платежей в Соцфонд негативно скажется на вашей пенсии.
Во-вторых, нельзя допускать длительного периода отсутствия трудоустройство. Это негативно повлияет на ваш трудовой стаж и накопление пенсионных баллов.
Вместо этого необходимо научиться планировать свои финансовые расходы и доходы, на разные промежутки времени.
Необходимо самостоятельно формировать финансовую подушку. Для этого следует откладывать часть своих доходов. Например, придерживаться правила 1-7-25. Это значит, что необходимо откладывать 1% от всех своих доходов, 7% с постоянных трудовых доходов, и 25% с внеплановых доходов, таких как премия и так далее.
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«При обращении за назначением пенсии позже данную сумму ежемесячной страховой пенсии можно соответственно увеличить до 63 тыс. рублей при 30 годах страхового стажа и обращении за назначением на 10 лет позже, до 70 тыс. рублей при 35 годах страхового стажа и обращении за назначением на 10 лет позже, до 78 тыс. рублей при 40 годах страхового стажа и обращении за назначением на 10 лет позже», – резюмировал собеседник издания.