Череповец: проспект Победы уходит на капремонт за 1,7 млрд рублей

Что ждет Череповец на проспекте Победы

Глава Вологодчины Георгий Филимонов анонсировал старт ремонта одной из главных магистралей Череповц - за 1,7 миллиарда рублей откапиталят проспект Победы. Дорогу давно пора было спасать от жуткой колейности и разбитых участков у трамвайных путей. Масштабная стройка — часть подготовки к юбилею города на Шексне.

Ремонт масштабный. Протяженность - более 5 километров. Работы будут включать замену асфальтового покрытия, дренажа, тротуаров и собственно путей. В этом году ремонт коснется участка от Советского до Вологодской. Полностью дорога будет обновлена к концу октября 2029 года. Со следующего года работы перекочуют в Заречье.