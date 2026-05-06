Обвиняемого в развратных действиях череповецкого педагога нашли в Краснодаре

Александр Черняткин
корреспондент
домашний арест побег

Источник фото: Пресс-служба судов области

Ранее он сбежал из-под домашнего ареста


В Краснодаре задержан 23-летний педагог одной из городских школ Череповца, которого обвиняют в развратных действиях в отношении своих учеников.

Как ранее сообщал NewsVo, в отношении молодого педагога было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, связанных с развратными действиями.

В марте прошлого года мужчина был помещен под домашний арест, однако в конце июля неожиданно пропал, оставив перед этим сообщение, в котором написал, что он ни в чем не виновен. В telegram-каналах даже высказывались предположения, что он мог наложить на себя руки.

Однако сегодня пресс-служба судов сообщает, что он просто сбежал из-под домашнего ареста.

«В настоящее время подсудимый задержан в Краснодаре, где помещен в следственный изолятор. После этапирования подсудимого в следственный изолятор Череповца судом будет решаться вопрос о возобновлении производства по делу», - сообщает пресс-служба судов области.

