Обвиняемого в развратных действиях череповецкого педагога нашли в Краснодаре

Ранее он сбежал из-под домашнего ареста

В Краснодаре задержан 23-летний педагог одной из городских школ Череповца, которого обвиняют в развратных действиях в отношении своих учеников.

Как ранее сообщал NewsVo, в отношении молодого педагога было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, связанных с развратными действиями.

В марте прошлого года мужчина был помещен под домашний арест, однако в конце июля неожиданно пропал, оставив перед этим сообщение, в котором написал, что он ни в чем не виновен. В telegram-каналах даже высказывались предположения, что он мог наложить на себя руки.

Однако сегодня пресс-служба судов сообщает, что он просто сбежал из-под домашнего ареста.