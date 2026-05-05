В Вологде появляются новые информационные конструкции

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Они размещаются около остановочных комплексов

В Вологде начали устанавливать новые информационные конструкции. По словам главы города Сергея Жестянникова, старые ветхие рекламные конструкции демонтировали, и меняют их на удобные для использования. В их оформление внедрён вологодский дизайн-код.

«Они разместятся возле остановочных комплексов – в местах с высокой проходимостью. Первая такая конструкция уже установлена возле остановки «Кирова»», - рассказал глава города.

Сергей Жестянников также напомнил, что за расклейку объявлений в неположенных местах предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.