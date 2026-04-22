Вологжанам после закрытия «Лагуны» посоветовали искать другие бассейны

Александр Черняткин
Искать новое место для плавания придется уже в июне


Жителям 1-го микрорайона ПЗ-23 после закрытия «Лагуны» администрация города советует искать другие бассейны, где можно заниматься плаванием. В администрации прокомментировали закрытие «Лагуны», о котором сегодня уже сообщал NewsVo.

Напомним, накануне в соцсетях появилось сообщение, что собственник здания отказался продлевать договор аренды и бассейн будет работать только до конца мая. В течение месяца продолжат работу все спортивные секции, после чего бассейн может полностью прекратить работу.

«Плавательный бассейн «Лагуна» находится в частной собственности. Такое решение принимается собственником. Жители 1‑го микрорайона ГПЗ‑23 также имеют возможность посещать плавательные бассейны, расположенные в непосредственной близости: «Витязь», «Атлант» и семейный оздоровительный центр «Осьминожка», - комментирует администрация Вологды.

Материалы по теме
В Вологодской области раздадут 25 тысяч Георгиевских лент
Вологжанам предлагают проголосовать за объекты благоустройства в 2027 году
Тринадцатый ребенок появился в вологодской семье Кузнецовых