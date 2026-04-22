В Вологде закрывают бассейн «Лагуна»

В Вологде закрывается бассейн «Лагуна». Как сообщается в группе бассейна в соцсетях, собственник здания не стал продлять договор аренды.

«Многие годы «Лагуна» была для вас местом первых побед, семейных выходных и утренней бодрости. Мы искренне любили то, что делали, и до последнего боролись за возможность остаться. К сожалению, обстоятельства оказались сильнее нас: из-за невозможности продления аренды с собственником здания бассейн вынужден прекратить свою деятельность», - говорится в сообщении.

Предварительно бассейн будет работать до конца мая. В течение месяца продолжат работу все спортивные секции, после чего бассейн может полностью прекратить работу.

«Нам невыносимо грустно осознавать, что в июне эти стены опустеют. Мы благодарим каждого тренера, каждого сотрудника и, конечно, каждого из вас. Вы были душой этого места», - сообщает группа «Лагуны».

Официального подтверждения закрытия бассейна пока нет.