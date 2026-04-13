В Вологодской области появится дополнительный пригородный поезд
Источник фото: «Красный север»
Он начнет курсировать уже в апреле
В Вологодской области в летнем сезоне появится дополнительный пригородный поезд, который начнет курсировать уже с апреля. Поезд будет следовать до станции Данилов, отправление из Вологды в 7:23, из Данилова в 17:20.
«Обращаем внимание пассажиров, что в расписание поездов могут вноситься временные изменения в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге. Просим учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.