Вологодская «Чеваката» может перейти в Премьер-лигу

Александр Черняткин
Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Вопрос перехода «Чевакаты» в высшую баскетбольную лигу обсуждался на встрече губернатора и президента РФБ


Вологодская «Чеваката» может перейти в высшую баскетбольную лигу. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и президента российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, вопрос финансирования клуба для участия в Премьер-лиге глава региона обещал поднять на встрече со спортсменками еще в мае прошлого года.

Напомним, в прошлом году вологжанки стали чемпионками Суперлиги и выиграли плей-офф турнира. В этом году «Чеваката» также стала победителем сезона Суперлиги, однако выбыла из борьбы за золотые медали плей-офф и в настоящее время команде предстоят сражения за бронзу.

Также на встрече обсуждался вопрос обустройства баскетбольной площадки в парке «Яма» в Вологде.

«Новую открытую баскетбольную площадку планируем построить в Вологде на территории парка «Яма». Договорились, что Российская Федерация баскетбола подключится к проектированию и оснащению современным оборудованием, баскетбольными стойками центра уличного баскетбола. Открыть объект планируем в августе», - уточнил Георгий Филимонов.

