Вологодская «Чеваката» может перейти в Премьер-лигу
Вологодская «Чеваката» может перейти в высшую баскетбольную лигу. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и президента российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
Как сообщает пресс-служба главы региона, вопрос финансирования клуба для участия в Премьер-лиге глава региона обещал поднять на встрече со спортсменками еще в мае прошлого года.
Напомним, в прошлом году вологжанки стали чемпионками Суперлиги и выиграли плей-офф турнира. В этом году «Чеваката» также стала победителем сезона Суперлиги, однако выбыла из борьбы за золотые медали плей-офф и в настоящее время команде предстоят сражения за бронзу.
Также на встрече обсуждался вопрос обустройства баскетбольной площадки в парке «Яма» в Вологде.
«Новую открытую баскетбольную площадку планируем построить в Вологде на территории парка «Яма». Договорились, что Российская Федерация баскетбола подключится к проектированию и оснащению современным оборудованием, баскетбольными стойками центра уличного баскетбола. Открыть объект планируем в августе», - уточнил Георгий Филимонов.