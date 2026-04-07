В бассейне на улице Петрозаводской залита чаща бассейна

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды бассейн

Строительство современного спортивного комплекса ведется на средства частного инвестора

На улице Петрозаводской Вологды строители залили чашу бассейна. Новое спортивное сооружение строится на средства частного инвестора. После завершения электромонтажа и монтажа витражного остекления строители установят вентиляцию и приступят к внутренней отделке.

«Это яркий пример успешной реализации инвестпроектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры города. Объект возводится в рамках реконструкции волейбольного центра «Воллей Тайм», открытого в 2021 году. Земельный участок под социальный объект выделен без проведения торгов при содействии правительства области и администрации города», — отметил глава Вологды Сергей Жестянников.

Четырехэтажное здание будет функционально разделено: 1-й этаж — раздевалки с душевыми, санузлы и чаша бассейна; 2-й этаж — спортивный зал; 3-й этаж — залы для групповых тренировок; 4-й этаж — технические помещения.

«Расширение центра «Воллей Тайм» позволит создать отдельное пространство для занятий плаванием для вологжан, а также для проведения соревнований. На первом этаже пристраиваемой части расположатся раздевалки с душевыми, санитарные узлы и чаша бассейна, длина которого составит 25 метров. Бассейн будет иметь переходящую глубину от 1,2 до 1,6 м», – рассказал представитель подрядной организации Николай Воробьёв.

Также продолжается комплексное благоустройство прилегающей территории.