Температурный рывок: названа дата, когда в Вологодскую область ворвется майское тепло

Источник фото: Юлия Галунова Весенние цветы

Погодные качели в Вологде и Череповце готовят мощный «весенний рывок»

Сегодня, 28 марта 2026 года, регион находится на пороге перемен. В воскресенье, 29 марта, область ждет небольшая передышка: столбик термометра в дневные часы задержится на отметках +5…+8 градусов, а ночью возможны легкие заморозки до –3 градусов. Это вполне естественная мартовская пауза, которая на фоне недавних +15 может показаться холодом, но по факту является лишь коротким откатом перед мощным весенним рывком.

В Вологодской области начнется борьба с сигаретами

Настоящий температурный взрыв, судя по данным Gismeteo, намечен на первые числа апреля, и именно здесь кроется главный парадокс нынешней погодной повестки. Цифры говорят о том, что к среде, 1 апреля, воздух в Вологде прогреется до +8 градусов, а к пятнице, 3 апреля, регион накроет почти майское тепло до +13…+15 градусов. В Череповце ситуация будет развиваться по схожему сценарию, с той лишь разницей, что близость водохранилища может добавить немного влажного ветра в начале недели.