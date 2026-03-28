В Вологодской области начнется борьба с сигаретами

Источник фото: Правительство Вологодской области акция

Кампания по борьбе с курением пройдет почти 2,5 месяца

В Вологодской области с 1 апреля начнется борьбе с курением. Компания «Пространство без табачного дыма» пройдет с 1 апреля до 10 июня.

Как сообщает региональное правительство, в рамках кампании пройдут различные акции, направленные на привлечение внимания вологжан к проблеме табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, а также на повышение ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.

В акциях примут участие организации здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты населения.

«В апреле и мае для студентов колледжей и вузов пройдут лекции, интерактивные мероприятия, беседы с участием специалистов медицинских организаций, а также акция «Патруль здоровья» в Вологодском педагогическом и Сокольском лесопромышленном колледжах, Вологодской ГМХА. Просветительские мероприятия состоятся в школах Вологды, Череповца и муниципальных округов, а также трудовых коллективах», - говорится в сообщении правительства региона.

С 18 по 22 мая все желающие смогут проверить свои легкие в акции «Не упусти момент – проверь легкие!», которую организуют центры здоровья.