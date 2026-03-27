Синоптики обещают дожди в Вологодской области

В Вологодской области в ближайшие дни погоду по-прежнему будет определять антициклон с характерной безоблачной и теплой погодой.

Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, сегодня, а также в субботу и воскресенье в дневное время ожидается до +15 градусов. Ночью будет слабоотрицательные температуры.

Также антициклон удержит позиции еще в понедельник.

«Ориентировочно со вторника область повышенного давления постепенно начнет разрушаться, уступая место циклонам. Погода станет менее устойчивой, пройдут дожди, что ускорит окончательный сход снежного покрова. Значительного похолодания пока не прогнозируется», - сообщили в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным сайта Гисметео, самые сильные дожди ожидаются в четверг.