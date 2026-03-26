Георгий Филимонов анонсировал запуск нового рейса по маршруту Москва – Вологда
Вагоны начнут курсировать с 29 марта
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о запуске дополнительного железнодорожного рейса по маршруту Москва – Вологда. По его словам, договоренность об этом достигнута с ОАО «РЖД».
«Ежедневно с 29 марта будет курсировать группа из пяти вагонов — двух купейных и трёх плацкартных — в составе двух поездов дальнего следования: № 148/147 Москва – Кострома и № 138/137 Ярославль – Вологда. Разъединять и объединять составы будут на станции Ярославль Главный. При этом пересадка пассажиров не потребуется», — уточнил Георгий Филимонов.
Из Москвы поезд № 148/147 Москва – Кострома будет отправляться в 22:40, прибытие в Вологду в 07:35.
Из Вологды поезд № 137/138 Вологда — Ярославль будет отправляться в 21:10, прибытие в Москву запланировано на 06:10 на Ярославский вокзал. Первый рейс запланирован на 30 марта.
«Поезд дополняет существующие варианты и особенно удобен для тех, кому нужно уехать из Москвы позднее — в 22:40, в то время как сейчас отправление в 20:20 и в 21:50. Комфортен он и для туристов, которые будут прибывать в Вологду в 7:35 утра, сейчас это 4:20 или 5:30», — уточнил Георгий Филимонов.