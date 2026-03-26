Георгий Филимонов анонсировал запуск нового рейса по маршруту Москва – Вологда

Источник фото: Александр Саверкин, ИД «Гудок»

Вагоны начнут курсировать с 29 марта

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о запуске дополнительного железнодорожного рейса по маршруту Москва – Вологда. По его словам, договоренность об этом достигнута с ОАО «РЖД».

«Ежедневно с 29 марта будет курсировать группа из пяти вагонов — двух купейных и трёх плацкартных — в составе двух поездов дальнего следования: № 148/147 Москва – Кострома и № 138/137 Ярославль – Вологда. Разъединять и объединять составы будут на станции Ярославль Главный. При этом пересадка пассажиров не потребуется», — уточнил Георгий Филимонов.

Из Москвы поезд № 148/147 Москва – Кострома будет отправляться в 22:40, прибытие в Вологду в 07:35.

Из Вологды поезд № 137/138 Вологда — Ярославль будет отправляться в 21:10, прибытие в Москву запланировано на 06:10 на Ярославский вокзал. Первый рейс запланирован на 30 марта.