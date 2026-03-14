Вологодское авиапредприятие выплатит коллегам из Хабаровска более 7 млн рублей

Источник фото: Игорь Двуреков, Airliners.net

Деньги вологжане должны за аренду самолета

АС «Вологодское авиапредприятие выплатит АО «Хабаровские авиалинии» 7,3 млн рублей. Деньги арбитражный суд взыскал за аренду самолета ЯК-40.

Как выяснилось, еще в 2015 году между авиапредприятиями был заключен договор об аренде воздушного судна, согласно которому вологодское авиапредприятие должно было платить хабаровчанам определенную сумму исходя из количества часов налета.

«Документом был предусмотрен так называемый гарантированный налёт: в осенне-зимний период он составлял 20 часов в месяц, а весенне-летний - 40 часов. Суд установил, что воздушное судно фактически эксплуатировалось ответчиком продолжительное время, начиная с января 2024 года. При этом арендная плата за фактическое время налета сверх гарантированного объема внесена не была», - пояснили в областном суде.

Несмотря на то, что ответчик уже погасил 2 млн рублей, решением суда с АО «Вологодское авиационное предприятие» в пользу АО «Хабаровские авиалинии» взыскано 7 302 315 рублей 17 копеек, в том числе основной долг, а также пени.