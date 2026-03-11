Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Уже на этой неделе ожидается активное таяние снега

В Вологодской области готовятся к паводкоопасному периоду. Накануне губернатор региона Георгий Филимонов провел оперативное совещание с главами муниципалитетов по подготовке к безопасному прохождению паводка.

Уже на этой неделе ожидается устойчивая оттепель, которая приведет к активному таянию снега. Таким образом, появится риск повышения уровня воды в водоемах до критических отметок.

«Превентивные меры предпринимаем с начала марта — начали ледорезные работы на реках Сухона и Северная Двина, в начале апреля будут проводиться взрывные работы по ослаблению ледовых полей», - рассказал Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Также главам муниципалитетов поручено расчищать и поддерживать в рабочем состоянии ливневую канализацию, водоотводные канавы и трубы, чтобы талые воды не затапливали улицы и дворы. Помимо этого, в округах необходимо ускорить вывоз снега с придомовых территорий, организовать работу по очистке от снега и сосулек крыш и козырьков. Кроме того, необходимо готовить помпы, цистерны и другую спецтехнику для оперативной откачки воды.