Улица Мира в Вологде засветилась по-новому

Источник фото: Пресс-служба администрации города

Работы по обновлению освещения проводились в рамках подготовки к юбилею города

В областном центре завершен монтаж нового освещения улицы Мира, который проводился в рамках подготовки к юбилею города. Как уточняют в пресс-службе городской администрации, по всей улице от Сергея Орлова до Герцена установлены новые стилизованные фонари. Всего на них размещено более 100 светильников.

Также на фасадах зданий, расположенных по улице Мира, смонтирована архитектурная подсветка. В настоящее время завершается ее настройка.

Уточняется, что на данный момент завершена подсветка 28 городских зданий – Картинной галереи, Музея Кружева, Театра для детей и молодежи, кинотеатра «Ленком» и других объектов.

Всего новое освещение появилось более чем на 34 участках и на 17 пешеходных переходах областной столицы.