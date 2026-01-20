Почти 900 человек окунулись в Вологде в Крещенские купели

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Больше всего вологжан искупались в ночь на 19 января

Почти 900 вологжан окунулись в крещенские купели, которые были оборудованы у Спасо-Прилуцкого монастыря. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в ночь на 19 января в купели окунулись более 600 человек, еще порядка 300 человек искупались днем 19 января.

«В русле реки Вологды, вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря были оборудованы две купели. В воду были опущены щиты, до дна люди не доставали – спускались по ступенькам и стояли на деревянном помосте. Глубина одной купели порядка полутора метров, другой – около метра. Рядом с иорданями дежурили спасатели по два-три человек. И в дневное, и в ночное время все прошло спокойно, в штатном режиме», – рассказал представитель аварийно-спасательной службы Вологды Валерий Тальман.

Предварительно в купелях были взяты пробы воды. На берегу для вологжан были установлены обогреваемые палатки, полевая кухня и туалеты. За безопасностью следили сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, ГИМС и МЧС. Специалистам также помогали волонтеры

В прошлом году в крещенские купели окунулись 1,4 тыс. вологжан.