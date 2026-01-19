Более 600 вологжан окунулись в купели в Крещенскую ночь

Источник фото: Telegram-канал Сергея Жестянникова

Купели работают сегодня днем

Более 600 вологжан окунулись в Крещенские купели ночью. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников в своем Telegram-канале. Также более 2000 человек наблюдали за происходящим в качестве зрителей.

Глава Вологды напомнил, что купели работают и сегодня до 16:00. Обе проруби оборудованы у стен Спасо-Прилуцкого монастыря, где за безопасностью следят сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.