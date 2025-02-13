«Вологда-Чеваката» второй раз подряд разгромила соперниц из Самары. Как и накануне, в матче Суперлиги вологодские баскетболистки выиграли все четыре четверти, разгромив «Самару-2» со счётом 96:38, продлив свою победную серию до 3-х матчей.

14 очков в составе победительниц набрала Яна Гараничева. По 13 у Есении Магжановой и Александры Беспаловой.

«Как я и говорил после гостевых игр с «Самарой 2», у этой молодой команды хорошее будущее. По сравнению с прошлыми играми у них был усеченный состав, но нельзя не отметить их отдачу на паркете. Они очень молоды, на текущий момент им трудно тягаться с нами», - отметил после игры главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич.

Следующие матч «пчелки» проведут 15 и 16 февраля. Дома сыграют с «Казаночкой», которая занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Чеваката», напомним, удерживает первую строчку среди команд Суперлиги.