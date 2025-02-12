«Чеваката» одержала самую крупную победу в чемпионате Суперлиги

[ Спорт ]

«Вологда-Чеваката» одержала самую крупную победу в чемпионате Суперлиги. Накануне в игре против «Самары-2», которая занимает последнюю строчку турнирной таблицы, ровной получилась только вторая четверть, которую вологжанки выиграли 13:12. В трех остальных десятиминутках «пчёлы» не позволяли своим соперницам набрать более 6 очков за период, выиграв матч с разгромным счётом 80:27.

13 очков в матче набрала Кристина Бакаева,12 у Екатерины Тереховой, 11 - Альбины Хамитовой.

В среду команды встретятся вновь в УСК «Вологда», чтобы сыграть второй матч 14 тура. Начало игры в 19:00.

Теги:
баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

Последние новости

Решение по экс-главе Вологды вынесено в закрытом судебном заседании
Благоустройство центральной части Вологды возьмут под ручное управление
Трехквартирный дом сгорел под Вытегрой
«Чеваката» одержала самую крупную победу в чемпионате Суперлиги
Куда делись воробьи? Всероссийская перепись птиц ждет вашей помощи
Новые аттракционы заработают в Вологде на Масленицу
Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка
Сборная Вологодской области взяла золото первенства ЗСФО по волейболу
И.о. ректора ВоГУ рассказал о первых кадровых перестановках в вузе
Новак в Совете Федерации: ВВП России рванул вверх, обставив всех