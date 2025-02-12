«Вологда-Чеваката» одержала самую крупную победу в чемпионате Суперлиги. Накануне в игре против «Самары-2», которая занимает последнюю строчку турнирной таблицы, ровной получилась только вторая четверть, которую вологжанки выиграли 13:12. В трех остальных десятиминутках «пчёлы» не позволяли своим соперницам набрать более 6 очков за период, выиграв матч с разгромным счётом 80:27.

13 очков в матче набрала Кристина Бакаева,12 у Екатерины Тереховой, 11 - Альбины Хамитовой.

В среду команды встретятся вновь в УСК «Вологда», чтобы сыграть второй матч 14 тура. Начало игры в 19:00.