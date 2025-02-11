Вологжан приглашают на бесплатные катания на льду

11 и 17 февраля в Ледовом дворце на улице Пугачева пройдут массовые катания с 10:45 до 11:45. Кроме того, бесплатно покататься на льду можно будет и на стадионе «Локомотив» на улице Молодежной 19 и 26 февраля с 19:00 до 20:30.

Акция проходит в рамках всероссийского проекта по популяризации массового катания «Все на лёд!». Напомним, проект стартовал на прошлой неделе. В мероприятии на катке на площади Революции приняли участие олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Николай Гуляев.

Проект «Все на лед!» запустил Союз конькобежцев России, чтобы продвигать катание на коньках как вид спорта и один из вариантов семейного отдыха. Он направлен на развитие культуры катания на коньках и формирование привычки к активному образу жизни.