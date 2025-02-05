Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова приедет в Вологду

7 февраля в 18:00 в областной столице выступит олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова. Выступление пройдет на катке, расположенном на площади Революции.

Спортсменка приедет в Вологду как амбассадор программы Союза конькобежцев России «Все на лед». Вместе с фигуристкой мероприятие посетит еще один олимпийский чемпион — вологжанин Николай Гуляев.

Кроме того, Аделина Сотникова встретится с юными фигуристами в ледовом дворце «ВологдАрена».

9 февраля мероприятия «Все на лед» пройдут в Кириллове в 11:00 на корте Центра физической культур и спорта на ул. Лелекова, 17, и в Соколе в 16:00 на хоккейном корте у школы № 5 на ул. Менделеева, 37А.

Мероприятия состоятся в рамках проекта «Зима Русского Севера», который запустил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.