Глава Вытегорского района рекомендован на пост главы Вологодского округа

Юрий Жаворонков, руководитель администрации Вытегорского района, рекомендован на должность главы Вологодского округа.

Напомним, вчера стало известно, что экс-глава Вологодского округа Игорь Быков стал главой Череповца. На сессии городской думы города депутаты единогласно выбрали его тайным голосованием.

Что касается Юрий Жаворонкова, то сегодня на внеочередном заседании Представительного Собрания Вытегорского муниципального района депутаты приняли его заявление об отставке. С 10 февраля Юрий Жаворонков добровольно прекратит полномочия руководителя муниципалитета. Этот пост он занимал с ноября прошлого года.

На должность главы Вологодского округа Юрия Николаевича рекомендовал губернатора области.

«На должность главы Вологодского муниципального округа я рекомендую Юрия Жаворонкова, который уже успел себя проявить в Вытегорском муниципальном районе. Это высококлассный, высокоэффективный, работящий, интеллектуальный, боевой во всех смыслах слова руководитель. И с приходом Юрия Николаевича в Вологодский округ я связываю дальнейшие перспективы многогранного развития этого муниципалитета», – заявил Георгий Филимонов вчера в ходе оперативного совещания.

До назначения главой Вытегорского района Юрий Жаворонков уже работал в Вологодском округе на должности заместителя главы. Как отметили в администрации муниципалитета, Юрий Николаевич знает территорию и самые актуальные проблемы муниципалитета, пользуется уважением и авторитетом, умеет конструктивно выстраивать общение и с населением, и с органами власти.