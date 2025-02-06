Экс-глава Вологодского округа получил новую должность

Экс-глава Вологодского округа Игорь Быков стал главой Череповца. Сегодня на сессии городской думы города депутаты единогласно выбрали его тайным голосованием.

«Знаю Игоря Александровича, как человека слова и дела, который целиком и полностью ориентирован на развитие нашего региона. У Игоря Быкова два высших образования, богатый опыт муниципальной службы. Уверен, что его профессионализм, свежий взгляд поможет нашей команде развивать город», — заявил на сессии мэр города Вадим Германов.

Напомним, Игорь Быков на дополнительных выборах в Череповецкую городскую Думу получил большинство голосов по округу №2. Всего на дополнительных выборах были избраны 9 новых депутатов Гордумы.

«Благодарю избирателей Череповца, которые пришли на выборы, поддержали партию «Единая Россия». Все девять избранных депутатов — представители партии. Череповецкая Гордума в этом составе вместе с мэрией составят хорошую синергию, которая пойдет исключительно на развитие Череповца и благо его жителей», — заявил Быков.

Игорь Быков – уроженец Вологды. Работал замглавы Вологодского района, первым замруководителя администрации Вологодского района, руководителем администрации Вологодского района, в последний год главой Вологодского округа.