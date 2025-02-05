Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на фельдшера в Вологде

[ Происшествия ]

СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении медицинских работников в Вологде.

Напомним, инцидент произошел на днях в областной столице. Медики скорой помощи прибыли к 41-летнему вологжанину с ушибами лица для оказания первой помощи. По пути в больницу мужчина вел себя неадекватно: грубо выражался, кричал, угрожал персоналу. По приезде в медучреждение вологжанин схватил фельдшера за горло.

«Следственными органами СК России по Вологодской области по данному факту проводится процессуальная проверка (ст. 116 УК РФ «Побои»). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Вологодской области Атабиеву А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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