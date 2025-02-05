Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на фельдшера в Вологде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении медицинских работников в Вологде.

Напомним, инцидент произошел на днях в областной столице. Медики скорой помощи прибыли к 41-летнему вологжанину с ушибами лица для оказания первой помощи. По пути в больницу мужчина вел себя неадекватно: грубо выражался, кричал, угрожал персоналу. По приезде в медучреждение вологжанин схватил фельдшера за горло.