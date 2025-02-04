Двое пьяных вологжан устроили дебош в больнице

На днях в областной столице сотрудники Росгвардии задержали двух вологжан в состоянии алкогольного опьянения. Они неадекватно вели себя в больнице.

Инцидент произошел в Вологодской областной больнице на Пошехонском шоссе. Первый сигнал с тревожной кнопки медучреждения поступил в 18:45. Как выяснили прибывшие на место росгвардейцы, в больницу с травмами был доставлен пьяный мужчина 1994 года рождения. По прибытии он стал вести себя неадекватно, махался руками и ногами, сломал дверь и выбил дверное стекло.

Еще один сигнал с тревожной кнопки этой же больнице поступил около 2:20. Выяснилось, что медики прибыли к 41-летнему пьяному мужчине с ушибами лица для оказания первой помощи. По пути в больницу вологжанин грубо выражался, кричал и угрожал персоналу, а позже схватил сотрудницу бригады скорой помощи за горло.

Обоих нарушителей росгвардейцы доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств и принятия процессуального решения.