«Чеваката» разгромила во втором матче ивановскую «Энергию»

«Вологда-Чеваката» взяла реванш у ивановской «Энергии» за поражение в первом матче 13 тура женской баскетбольной Суперлиги.

Поначалу матч складывался также не в пользу вологодских баскетболисток - «пчелы» уступили в стартовой десятиминутке 13:19. Но вторая четверть полностью осталась за вологжанками (19:5) и на большой перерыв наша команда ушла, лидируя со счетом 32:24.

В третьей и четвёртой четверти «Вологда-Чеваката» только наращивала свое преимущество, доведя его в итоге до разгромных 72:47.

14 очков в составе победительниц набрала Анастасия Сущик. По 11 у Алины Замараевой и Александры Беспаловой.

«Чеваката» после этой победы вернула себе первую строчку турнирной таблицы - 19 побед и 7 поражений. В следующем туре, 11 и 12 февраля, вологжанки дома примут «Самару-2», которая замыкает сейчас турнирную таблицу, одержав только 2 победы.